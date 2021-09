La culture coréenne mise à l’honneur à Bruxelles ce week-end

Le Centre Culturel Coréen de Bruxelles, en collaboration avec la Ville de Bruxelles, présente la première édition des Korean Culture Days. Ce festival commémore les 120 ans de relations diplomatiques entre la Corée et la Belgique. Il offre l'occasion de voyager et de découvrir toute la richesse culturelle du « pays du matin calme » en un seul et même endroit.

Entre traditions ancestrales et culture populaire

Ce vendredi 24 septembre, on retrouvera le K-POP World Festival, une compétition de danse K-Pop (chorégraphies sur de la musique pop coréenne). Suivra une projection en plein air du film multi-récompensé Parasite (2019), réalisé par Bong Joon-ho. Une satire sur le gouffre entre les différentes classes sociales.

L’animateur et DJ liégeois, Julian Quintart, très apprécié en Corée, sera le maître de cérémonie de la journée de samedi. La K-pop, déjà culte en Asie et rendue populaire en Europe avec le groupe BTS, sera à l’honneur. Le célèbre groupe de K-pop Black Swan, qui comprend dans son équipe la Belge Fatou, donnera un concert. Les festivaliers auront aussi l’occasion de découvrir d’autres coutumes comme le Pungmul (tradition musicale populaire) ainsi qu’un concert du groupe ADG7. Les sportifs ne seront pas oubliés avec une démonstration de Taekwondo.

Pendant ces deux jours, 31 stands seront regroupés par thème sur la place. Vous pourrez par exemple déguster des plats typiques comme le Bulgogi, essayer le Hanbok (tenue traditionnelle), participer à divers ateliers tels que la calligraphie Hangeul, découvrir la cosmétique coréenne ou encore être initié à la Temple Food (la cuisine des temples bouddhistes) avec la nonne Wookwan, réputée dans son pays pour ses recettes.

Si ce week-end marque la première édition de l'évènement, Kim Jae-hwan, le directeur du centre culturel coréen, souhaite déjà rendre l'évènement annuel, afin de « donner l'occasion de diffuser notre belle culture coréenne et de s'imposer comme un festival majeur en Belgique. »