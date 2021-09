Avant Mozart, l’autre "Idoménée"

Elton John, Billie Eilish, Coldplay, Jennifer Lopez... Une constellation de stars sur scène pour sensibiliser aux menaces sur la planète

Une série de concerts mondiaux ont résonné samedi avec Elton John à Paris et Billie Eilish à New York - où le Prince Harry et Meghan sont aussi montés sur scène - pour sensibiliser aux menaces sur la planète, sous l'égide de l'ONG Global Citizen.