Kazushi Ono : "Je n'ai jamais vraiment quitté Bruxelles…" L'ancien chef de la Monnaie reprend la tête du Brussels Philharmonic. Ono Kazushi, nouveau directeur musical du Brussels Philharmonic. Martine Mergeay

Appelé par Bernard Foccroulle en 2002 pour succéder à Antonio Pappano à la tête de l'orchestre symphonique de la Monnaie, Kazushi Ono conquit le chœur de l'orchestre et du public en quelques semaines. Après s'être imposé d'emblée dans un Elektra (de Strauss) éblouissant, il apprit le français et le néerlandais en un temps record, s'installa avec son épouse en bordure de la ville et devint un proche de la grouillante communauté bruxelloise. Suite...