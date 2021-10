Accueil Culture Musique & Festivals Jean-Jacques Goldman, un paradoxe magnifique et hors-norme Ce 11 octobre, le chanteur fêtera ses 70 ans. Loin des yeux de ses fans mais toujours dans leur cœur. Et dire qu’à ses débuts, le métier ne voulait pas de lui… ©Reporters Charles Van Dievort Chef du service Maga (Culture, médias, people) depuis 2017 et journaliste Musique.

Jean-Jacques Goldman est un ovni. Ou plutôt un "pmimi", une personnalité musicale identifiable mais inclassable. Chez lui, tout est à la fois paradoxal et hors-norme. Son ego n'a pas d'équivalent, confie Éric Jean-Jean, l'une des voix de RTL en France et l'auteur de Goldman, une vie en chansons, (édition Hugo Doc), un ouvrage dans lequel il passe au scanner 60 titres écrits et composés par le prodige de la chanson...