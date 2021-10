La Music Chapel lance sa septième saison: "Nos jeunes musiciens et leurs professeurs sont au centre de la programmation"

Magnifique ouverture du Music Chapel Festival

On annonçait Ysaÿe, c’est Mozart qui se pointe, suivi de Saint-Saëns et Fauré… Quel rapport avec The King of Violin ? L’amour que ce dernier portait à Mozart, confirmé par les brillantes cadences qu’il composa pour ses concertos ; et les liens fraternels qui l’unissaient à ses contemporains, dont il assura d’innombrables créations. Et ce petit presto de Haydn qui ouvrait le concert ? Rien que pour le plaisir…