Michael Jones à propos de Jean-Jacques Goldman: "Avec Fredericks, Goldman et Jones, il y avait un truc magique" Cela fait près de 20 ans que Jean-Jacques Goldman a pris sa retraite médiatique. Pour évoquer son parcours, il faut s'en remettre à son comparse, le Gallois Michael Jones.

Drôle de destin que celui de Michael Jones. Après avoir écumé le Pays de Galles et la Normandie avec ses formations précédentes, il intègre Taï Phong à la fin des années 70. Il y remplace Jean-Jacques Goldman qui ne souhaite pas partir en tournée. Un peu plus tard, JJG, parti voler de ses propres ailes, le rappellera pour… former son groupe de scène....