Angèle et Orelsan préparent quelque chose: la connexion qui va faire du bruit

C’est une petite musique discrète qui est arrivée à nos oreilles. Une petite musique qui veut qu’Angèle et Orelsan ont enregistré un duo ensemble. De quoi mettre en émoi tout le milieu et le public aussi, bien entendu.

Ce n'est un secret pour personne, Orelsan doit sortir son très attendu quatrième album. Quand ? Mystère. Mais là aussi, il se dit que cela pourrait arriver la semaine prochaine, juste après la mise en ligne de la très alléchante mini-série que lui consacre Amazon Prime Video à partir de vendredi. La plateforme diffusera Montre jamais ça à personne, réalisé par le frère du rappeur. Le docu fourmille d'images inédites remontant parfois aux premiers pas d'Orelsan dans le rap. C'est que Clément Cotentin suit sa star de frangin depuis longtemps, en filmant tout ou presque.

Ce duo Angèle-Orelsan figurera-t-il sur l’album du rappeur ? C’est possible tant le Caennais n’a pas son pareil pour proposer des featurings. On ne serait même pas étonné qu’outre Angèle, Stromae et un certain Damso y pointent le bout du nez. En tout cas, du lourd est annoncé, indique la petite musique qui est parvenue à nous.

Autre option possible : ce duo serait destiné à l'album d'Angèle. Brol est sorti en 2018, son successeur est sur les rails. Là non plus, la date de sortie n'a pas encore été dévoilée.

Troisième possibilité : Angèle et Orelsan sont tous les deux à l’affiche du prochain Astérix que tourne Guillaume Canet. Et si c’était la BO du film ?