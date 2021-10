Huelgas, 50 ans d’intensité visionnaire

Quel est le secret d'Huelgas ? Comment ce petit ensemble de douze chanteurs parvient-il à faire salle (ou église) comble pour les méandres de l'Ars Subtilior de Chypre au XIVe siècle ou les Lamentations de Jérémie de Fray José de Vaquenado ? Outre la splendeur du répertoire, un homme est à l'origine de ce prodige, vif, jovial, rondouillard (qu'il me pardonne), grand amateur de cigares et de fado, et dont rien, a priori, ne laisserait présager la connexion serrée et exclusive qu'il entretient avec la musique la plus complexe, la plus mystique - mais aussi la plus...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous