Les fans d'Adele pensent que la vidéo de "Easy On Me" est une continuation de ses précédents singles

Après que la chanteuse de 33 ans ait sorti la vidéo de son premier single ce vendredi à 1h du matin, les fans n'ont pas tardé à décortiquer le clip.

Ils ont immédiatement fait des liens avec la vidéo de son tube de 2015, Hello, dans laquelle elle emménageait dans la maison qui figure dans le clip de Easy On Me.



D'après certains, le lien remonte à sa chanson de 2018, Chasing Pavements voire même avec son single de 2011, Rolling In The Deep. "Adele a chassé les trottoirs (Chasing Pavements) de sa ville natale pour se mettre en ménage avec quelqu'un. Après avoir construit une maison en roulant dans les profondeurs (Rolling In The Deep), elle a emménagé dans cette maison dans HELLO et a délaissé la maison dans EASY ON ME", peut-on lire sur Twitter

Des fans ont commenté sur Twitter: "C'est magnifique #EasyOnMe est définitivement une suite de Hello. Je pensais même que le début de la vidéo 'Easy On Me' était 'Hello'. Adele a un faible pour les maisons américaines abandonnées."



En effet, le clip de Easy On Me est une continuation de Hello. 5 ans plus tard et elle en raconte l'histoire.



En seulement quatre heures, Easy On Me a dépassé les six millions de vues sur YouTube, devenant son clip le plus rapide à atteindre cet objectif, dépassant Hello, qui a pris 13 heures.



Adele a révélé cette semaine que 30, son album qui sort le 19 novembre prochain, parlera de la " tourmente intérieure " qu'elle a ressentie lorsqu'elle a divorcé de son ex-mari Simon.

Le couple a annoncé qu'ils se séparaient en avril 2019. Ensemble pendant sept ans et marié depuis deux ans, ils ont un fils Angelo, 8 ans. Leur divorce a été finalisé en mars de cette année.