Angèle est de retour et crée la surprise: son nouveau single sortira ce jeudi

C'est la surprise du chef. Ou plutôt de la cheffe!

Alors que Stromae est sorti du silence vendredi avec “Santé”, son premier single depuis 2018, c’est à notre autre fleuron de la pop de glisser le nez hors du bois : Angèle. La chanteuse dévoilera son nouveau single ce jeudi, indique le site Pure Charts qui évoque une ode à Bruxelles intitulée “Je t’aime Bruxelles”.

Mieux, Pure Charts révèle aussi la date de sortie de l’album qu’annonce ce titre. Le successeur de Brol, paru il y a trois ans, sera commercialisé le 10 décembre. La surprise est totale car personne ne s’attendait à ce qu’il soit disponible avant la fin de l’année. La raison est simple : l’embouteillage provoqué par le coronavirus. D’ici les fêtes, il y a un nombre considérable de disques très attendus qui sont programmés. Difficile dans ces conditions de trouver une petite place au soleil et de ne pas se faire de la concurrence quand, on le sait, le portefeuille des acheteurs n’est pas extensible.

Ceci étant dit, ce ne sont pas les fans qui vont se plaindre. Chaque publication d’Angèle sur les réseaux sociaux donnait immanquablement lieu aux mêmes (nombreux) commentaires: “Sors un son STP”, “On n’en peut plus d’attendre”. Parfois même quelques propos plus durs: “Tu me saoules. Dis-nous quand tu sors un son”.

Ces derniers jours, la Bruxelloise avait laissé des indices, notamment sur Instagram. À les lire, on se disait qu’il se tramait quelque chose. La semaine dernière, en story, elle avait republié plusieurs de ses posts dans lesquels elle s’étonnait et s’émerveillait du succès de Brol: “J’en reviens pas. Jamais, jamais, jamais je n’aurais pensé que ce petit album composé dans ma chambre d’ado me ferait vivre tant d’aventures. Je ne sais pas comment vous remercier, et comment remercier l’équipe qui a travaillé sur cet album. DOUBLE DIAMANT PUNAISE MERCI !!!!!!!!!!!!!”

Depuis sa sortie, Brol s’est vendu à plus d’un million et demi d’exemplaires. Il a engendré cinq singles de diamant, quatre de platine et six d’or. Et quelque deux milliards d’écoutes en ligne, ce qui est colossal.

Ce lundi, Angèle a livré d’autres indices qui apportent du crédit aux informations de Pure Charts, si pas une confirmation. Toujours sur Instagram, elle a publié une photo tout sourire avec ces quelques mots : “J’pense que la semaine qui vient là, ça va être cool”. Détail qui a toute son importance, elle tient en main un mug “I Love Bruxelles”. Clin d’œil au single à paraître dans la nuit de jeudi à vendredi ?