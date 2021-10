Céline Dion annule tous ses concerts à Las Vegas

Ce devait être des retrouvailles en grande pompe mais la belle histoire tourne court. Après avoir fait de Las Vegas sa seconde résidence pendant 16 ans, y avoir donné 1 141 concerts au Caesar’s Palace, rassemblant chacun quelque 4000 spectateurs, et empoché un pactole faramineux, Céline Dion devait faire son retour dans la capitale du jeu début novembre. Il n’en sera rien, la Canadienne vient d’annuler toutes les représentations programmées du 5 au 20 novembre, de même que celles prévues du 19 janvier 2022 au 5 février.

L'état de santé de la chanteuse ne lui permet pas de monter sur scène indique le communiqué publié par son entourage. Elle souffre de spasmes musculaires qualifiés de sévères et persistants. "Son équipe médicale continue de l'évaluer et la traiter, mais les symptômes qu'elle ressent ne lui permettent pas de participer aux répétitions pour le nouveau spectacle."

Ce sérieux contretemps a mis Céline Dion dans tous ses états. "J'ai le cœur brisé par cette situation, a-t-elle fait savoir. Mon équipe et moi travaillons sur notre nouveau spectacle depuis 8 mois et ne pas pouvoir monter sur scène en novembre m'attriste au-delà des mots." "Je me sens terriblement mal de les laisser tomber, ajoute-t-elle en évoquant ses partenaires en charge de la préparation de la toute nouvelle salle high-tech qui devait accueillir ses prestations, le Resorts World. Et je suis particulièrement désolée de décevoir tous les fans qui avaient prévu de venir à Las Vegas." Elle le promet, elle veut s'en sortir le plus rapidement possible.

Outre sa nouvelle résidence à Las Vegas, Céline Dion doit aussi reprendre sa tournée mondiale, le Courage World Tour, interrompue par la pandémie après une cinquantaine de prestations. Le rendez-vous est fixé le 9 mars 20221, avec un passage par le Sportpaleis d’Anvers les 3, 4 et 6 septembre de l’année prochaine, les deux premières dates étant sold-out. Ces concerts ne sont pas concernées par des annulations au moment d’écrire ces lignes.