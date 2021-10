Gagnez 10X2 places pour la soirée Fifty Session avec Sopico et Bakari

Les Fifty Sessions font leur grand retour. Fini la distanciation, les soirées retrouvent leur pleine capacité et investissent à nouveau le C12. La première session aura lieu ce mercredi 27 octobre à partir de 18h30. Pour y avoir accès, il faudra présenter un Covid Safe Ticket ainsi qu'une invitation.

Pour remporter les deux sésames et assister à la soirée, rien de bien compliqué : direction Facebook et notre page Let it Sound où il suffit de "liker" et partager ce post (un classique). Tirage au sort ce mardi 26 octobre.

Au programme : Sopico (FR) et Bakari (BE)





Le jour de sa naissance, il se voit offrir une guitare de la part de son père, qu'il n'a jamais laché depuis. S'il évolue dans le milieu du rap, cet instrument reste au coeur de sa musique. Il en possède, d'ailleurs, plus d'une vingtaine aujourd'hui. Naviguant entre rap et rock, Sopico ne se donne pas de limites. Il décrit sa musique comme "libre" et "hybride", dans laquelle les genres s'entremêlent. Il grandi en écoutant Booba, mais aussi Metallica et Linkin Park. Des influences qu'il réussit à combiner dans ses titres. Après plusieurs EP, dont un en collaboration avec Yodelice, il vient de dévoiler son premier album, Nuages. "Cet album, c'est une palette d'émotions, avec les sentiments mis en avant, une façon pour moi de définir ma personnalité en 13 morceaux. Avec ma guitare qui est mon vaisseau, mon navire, mon destrier", détaille-t-il. Un artiste sensible, avec une vraie proposition artistique et qui fait bouger les lignes dans le milieu du rap.

Bakari commence à écrire ses premiers textes à 14 ans. Quatre ans plus tard, il assure la première partie du rappeur Gandhi. Il se lance plus sérieusement dans la musique avec son duo Nü Pi, avant de préférer tenter l'aventure en solo. Son premier EP, Kaléidoscope, sort en 2018 qui lui permet de signer avec Columbia. Il revient ensuite avec le single "Mélodie". De la musique à l'image, tout a été intégralement réalisé par des Liégeois. Une volonté de l'artiste de mettre en avant le talent de sa ville. En 2021, Bakari était de retour avec une série de freestyles #SoloBinks ainsi qu'un premier EP de la série 'Sur écoute'. Inspiré de la série du même nom, les projets 'Sur écoute' sont des EP's retraçants la vie urbaine et le quotidien de Bakari sous un aspect quasi-documentaire. De track en track, celui que Booska P a désigné comme l'un des 11 rappeurs francophones à suivre cette année nous emporte dans son univers. Le 22 octobre, Bakari présentera le 3ème et dernier volet de son projet "Sur Écoute", Saison 3.