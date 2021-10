On l'avait laissé en apesanteur et dans la pénombre sur "Runaway". On le retrouve aujourd'hui sous le soleil du Sud, au bord d'une piscine dans "Oliver". Quatre ans après l'acclamé Infinity, le petit génie belge de la pop est de retour. Pour ce nouvel album, Oscar and the Wolf délaisse l'univers sombre dans lequel il évolue depuis le début de sa carrière pour proposer quelque chose de plus apaisé, de presque solaire....

