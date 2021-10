Chef du service Maga (Culture, médias, people) depuis 2017 et journaliste Musique.

Le site français de la Fnac a dévoilé la pochette, le titre du disque et la liste des chansons présentes.

Angèle plus belge que jamais avec son second album

On appelle cela spoiler. Le site de la Fnac a dévoilé le titre, la pochette et la liste des chansons du nouvel album d’Angèle à paraître le 10 décembre prochain. S’agit-il d’une erreur de la part de l’enseigne qui a mis en ligne des informations jusqu’ici gardées secrètes ?

Dans l'intro du clip de "Bruxelles, je t'aime", Angèle avait elle-même joué au jeu de piste avec ses fans. Elle avait non seulement donné la date de sortie de son second album, le 10 décembre, mais aussi le titre, du moins un indice sérieux, puisque dans l'annonce Thalys on entend "Bienvenue à bord du Thalys numéro 1995".

Si l'on se réfère au site de la Fnac, le successeur de Brol s'intitule Nonante-cinq, en toutes lettres, l'année de naissance de la Bruxelloise. Autrement dit, après le single "Bruxelles, je t'aime", la chanteuse réaffirme un peu plus sa belgitude en n'inscrivant pas le titre en chiffre. Voilà qui nécessitera peut-être encore des explications chez nos voisins français qui avaient déjà dû s'employer à expliquer ce que Brol signifiait.

Côté contenu, l’album contient 12 titres, dont un featuring avec Damso, “Démons”. Certains morceaux sont un peu énigmatiques comme “Volume I” qui ouvre le disque, “Solo” ou “Tempête”. D’autres sont dans la lignée de ce qui figurait sur Brol : “On s’habitude”, “Plus de sens”, “Mots justes”. Sans l’avoir écouté, “Profite” pourrait être la réponse à “Flou” dans lequel Angèle expliquait que tout allait si vite pour elle qu’elle en était un peu perdue.

Glissé au milieu de l’album, “Pensées positives” attire aussi l’attention et rend encore plus difficile l’attente jusqu’au 10 décembre.

S’agissant de la pochette, Angèle surprend à nouveau, elle qui avait eu l’audace de mettre cette photo d’elle enfant et un peu édentée prise par son papa Marka. Place pour ce second opus à un montage photo la mettant en scène dans des montagnes russes avec des doubles. Apparaissent quatre Angèle aux expressions très différentes que l’on imagine en phase avec les humeurs développées dans l’album. Verdict le 10 décembre.