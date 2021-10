Orelsan invite Pharrell Williams sur Civilisation, son nouvel album

Le rush avant les fêtes de fin d'année n'a jamais été aussi frénétique dans le domaine de la musique. Les annonces de sorties d'albums se succèdent. Après Angèle, dont le titre du second opus, sa pochette et sa trackliste ont fuité sur le site de la Fnac, c'est au tour d'Orelsan de lever le voile sur son quatrième album.

Le rappeur fixe rendez-vous à ses fans le 19 novembre pour découvrir Civilisation, son petit dernier. Ce sera chaud ce jour-là puisque sont aussi attendus Adele avec 30, le nouveau The Weeknd, de même qu'Eddy Mitchell.

Orelsan a aussi dévoilé la pochette de l’album, avec un drapeau noir-rouge-vert-bleu., ainsi que la trackliste.

©D.R.

C’est du copieux avec pas moins de 15 titres. Le Français renoue avec Gringe pour un featuring sur “Casseurs Flowters Infinity”. Et avec Skread sur “Ensemble”. Mais la surprise vient d’ailleurs, du morceau “Dernier verre” sur lequel il invite The Neptunes. Le duo de producteurs américains composé de Pharrell Williams et de Chad Hugo. est connu pour avoir travaillé avec le gratin de la pop mondiale : Britney Spears, Jay-Z, Busta Rhymes, Shakira, Justin Timberlake, Mariah Carey et Gwen Stefani pour ne citer qu’eux. Faut-il rappeler qu’il se cache aussi derrière la formation hip-hop N.E.R.D. ?

©D.R.

En revanche, pas de trace d’un duo avec Angèle. Celui-ci ne figurant pas non plus sur l’album de la Bruxelloise, il s’agit peut-être de la bande originale du prochain film d’Astérix tourné par Guillaume Canet puisqu’Orelsan et Angèle sont à l’affiche ?

Toujours à propos d'Orelsan, nous ne pouvons que vous recommander de visionner les 6 épisodes de la mini-série que lui consacre son frère sur Amazon Prime Video. L'ensemble montre comment parti de rien, Aurélien Corentin est devenu l'un des rappeurs les plus côtés et respectés de l'Hexagone.