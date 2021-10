Bruxelles tient son festival de showcases : 49 concerts en trois jours

"Le nectar de la musique émergente", voilà peu ou prou comment le Fifty Lab présente son affiche. En trois jours, quarante-neuf artistes venus de toute l'Europe, mais aussi d'Ouganda et du Canada, défileront dans cinq salles du centre de Bruxelles : L'Ancienne Belgique, le Beursschouwburg, le Viage, l'Archiduc et le Bonnefooi.

Vous ne pourrez évidemment pas tout voir, mais pour 25 euros par jour ou 49 euros les trois jours (17,18 et 19 novembre), libre à chacun d'élaborer son propre parcours musical et de passer comme bon lui semble d'un lieu à l'autre. Dans le jargon, on appelle ça un festival de showcases : une grande quantité de concerts relativement courts (40 minutes) pour découvrir, sans s'épuiser et en comité restreint, les artistes de demain. "C'est le principe même de la curation" précisent Mathieu Fonsny et Alex Stevens qui ont lancé l'événement en 2019 via leur agence Kurated By. "Nous avons conçu la programmation en collaboration avec vingt grands festivals, qui nous ont chacun proposé un artiste à découvrir."

Gabriels et Nnavi, les coups de coeur

L'affiche est pléthorique, passionnante. Commencez donc par tendre une oreille vers le trio américain Gabriels, brillante réinterprétation de la soul et du gospel à l'ancienne remarquée par sir Elton John en personne. Le groupe originaire de LA sera précédés sur la scène de l'AB par Meyy et Reinel Bakole. Mais les amateurs de folk seraient bien inspirés d'aller faire un petit tour du côté de l'Archiduc pour découvrir la chanteuse italienne Marta Del Grandi, et les rockeurs sont invités à s'orienter vers le "Beurs" pour le triptyque Yoo Doo Right, Chester Remington et Annabel Lee. Du jazz ? Au Viage avec ECHT! suivi d'Avalanche Kaito qui allie chants griots burkinabés et noise rock.

Ca, c'est pour le premier soir. Suivront dans le désordre, le blues rock délirant des Autrichiens de Thirsty Eyes, la pop légère de l'Allemande Sophia Kennedy, les envolées électroniques de Poté, la voix soul et envoûtante de Nnavi, l'afro rap d'Albi X, et le post-rock puissant de Schnellertollermeier. Sans oublier K.Zia, Peet, Enfant Sauvage, Aili, Tukan et bien d'autres. Impossible de tous les présenter, le plaisir réside aussi et peut-être surtout, dans la découverte.

Fifty Lab, du 17 au 19 novembre. Infos et réservations : www.fiftylab.eu