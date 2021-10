Accueil Culture Musique & Festivals Retour brillant de l’opéra russe à Liège Speranza Scapucci dirige un superbe Eugene Oneguine à l’Opéra royal de Wallonie. ©D.R Nicolas Blanmont

Dix ans de disette, au moins : la dernière fois que l'Opéra royal de Wallonie avait affiché un opéra russe, c'était Boris Godounov en 2010. On le sait : Stefano Mazzonis, décédé en février dernier, avait une nette préférence pour le répertoire italien. Et s'il laissait une certaine place au répertoire français, les opéras russes et allemands (pour ne pas parler des tchèques ou des anglais) n'étaient pas sa tasse de thé. Rendons toutefois...