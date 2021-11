Vingt-sept ans après le carton "All I want for Christmas is you", Mariah Carey sort un nouveau tube de Noël

En plein préparatifs du sapin, durant le fameux "Christmas shopping" ou en balade sur un marché de Noël, qui n'a jamais entonné le célèbre tube "All I want for Christmas is you" de Mariah Carey? Ce single, sorti le 1er novembre 1994, a fait un véritable carton à sa sortie et continue à rythmer nos hivers, comptabilisant près de 700 millions de vues sur Youtube.



Forte de son succès, Mariah Carey a décidé de remettre le couvert cette année en sortant un nouveau tube de Noël, intitulé cette fois "Fall in love for Christmas". La chanteuse américaine a annoncé la bonne nouvelle ce mercredi matin dans une vidéo sur Twitter, dans laquelle on l'aperçoit devant un sapin de Noël vêtue d'une robe de fête rouge.











Le single, auquel prendront également part le chanteur de gospel Kirk Franklin et une chorale, sortira ce vendredi 5 novembre.