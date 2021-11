Calogero à l'affiche des Francofolies de Spa 2022

Il s'agit du premier nom confirmé à l'affiche de l'événement qui se tiendra du 20 au 23 juillet de l'année prochaine, et de nouvelles annonces devraient arriver "très bientôt", promet-on dans le communiqué. Les tickets pour le festival sont disponibles à la vente à partir de vendredi sur le site web de l'événement ou via les magasins Fnac. Les 2.000 premiers pass seront vendus au prix préférentiel de 123,5 euros (contre 135,5 euros par après). Les festivaliers qui avaient acheté des tickets ou des pass pour 2020 et 2021, devront les convertir en bons d'achat, qui leur permettront d'obtenir des tickets pour 2022 (et/ou 2023) sans augmentation de prix.