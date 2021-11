"Les Éclairs", c’est Tesla à l’opéra

Décès d'Astro, un des fondateurs du groupe UB40

L'ancien chanteur et membre fondateur du groupe de reggae britannique UB40, célèbre dans les années 1980 avec des hits comme "Red Red Wine" et "Can't Help Falling In Love", est décédé à l'âge de 64 ans des suites d'une maladie, a annoncé samedi son groupe.