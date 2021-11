Angèle, Flume ou encore Goldlink seront présents au festival de Dour

Les programmateurs du Dour Festival ont décidé de mettre les petits plats dans les grands pour 2022. Une édition XXL est en effet au programme avec l’apparition d’un tout nouvel événement, le Dour Campfest, qui précédera le festival à proprement parlé. Il se tiendra pendant trois jours avant de faire place au Dour Festival du mercredi 13 juillet au dimanche 17 juillet.

Ce midi, les organisateurs du célèbre festival ont déjà annoncé quelques artistes qui monteront sur scène Qui de mieux qu’Angèle et Flume pour commencer à vous dévoiler une programmation longue de quelques 250 artistes. Après une première visite en 2018, la chanteuse Angèle reviendra l'année prochaine au festival de Dour. Actuellement sur toutes les ondes avec son tube, "Bruxelles je t'aime", la venue de l'artiste belge ravira de nombreux festivaliers. Seconde tête d’affiche également confirmée pour un passage unique en Belgique, la machine à tubes Flume, ou l’un des producteurs les plus doués de sa génération ! La musique de l’australien résonne aux quatre coins des mondes qu’ils soient physiques ou digitaux (FIFA, GTA), et pourtant il a su conserver sa patte “indie”, s’offrant des collaborations avec des artistes tel·les que Disclosure, la très regrettée SOPHIE, JPEGMafia ou plus récemment Toro Y Moi. Egalement présents, Avalon Emerson, OBOY, Amélien Lens ou encore Goldlink. D'autres grands noms sont encore à venir.

L'accès au Dour CampFest sera gratuit pour toutes les personnes en possession d'un ticket cinq jours du Dour Festival 2020 et/ou 2021. Les tickets du Dour Festival, du Dour CampFest et du package Dour XXL, comprenant les deux événements sont disponibles dès aujourd'hui à des tarifs réduits jusqu'au 31 décembre 2021 inclus. L'ensemble des offres est disponible sur tickets.dourfestival.eu. De nouvelles annonces seront faites avant le début des festivités le 11 juillet 2022.