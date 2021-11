"Be Alive", Beyoncé dévoile un titre inédit

De quoi ravir ses fans. Dans la nuit de jeudi à vendredi, Queen B a dévoilé un nouveau morceau : "Be Alive". Le son a été enregistré pour la bande-originale de "La Méthode Williams" ("King Richard" pour la version originale), un biopic qui raconte l'ascension des sœurs stars du tennis, Venus et Serena Williams, au travers des yeux de leur père, Richard, dont le rôle est tenu par Will Smith.

Le long métrage est attendu dans les salles belges en février 2022. Les fans de la chanteuse avaient déjà eu un avant-goût du morceau dans la bande-annonce du long-métrage sortie en octobre, mais ils pourront désormais écouter "Be alive" en entier. Le titre est disponible sur Youtube et les plateformes de Streaming.





Le dernier album de Beyoncé "Everything is love", en collaboration avec son mari Jay-Z, remonte à 2018. Elle était aussi apparue dans l'album accompagnant le remake du Roi Lion, où elle donnait sa voix à Nala. Son dernier album solo remonte ainsi à 2016. Mais la star avait évoqué un retour lors d'une interview au magazine Harper's Bazaar en août dernier, où elle affirmait être en studio. A suivre donc...