À l’Opéra royal de Wallonie, le changement, c’est maintenant

Bicentenaire de l’Opéra Royal de Wallonie : Kaufmann pourra-t-il souffler les bougies ?

Après la Monnaie il y a deux mois, Stefano Mazzonis vient d’annoncer la nouvelle saison de l’Opéra de Liège. Une saison anniversaire - on célébrera le bicentenaire du Théâtre royal, ouvert en novembre 1820 - mais finalement assez semblable aux précédentes : un répertoire à dominante italienne, avec une large majorité de titres grand public et des distributions alléchantes réservant une place importante aux artistes belges. Le répertoire ? Six opéras en italien et trois en français.