Hubert-Félix Thiéfaine: "Le monde bascule dans la médiocratie, dans la violence et la bêtise" Le chanteur français Hubert-Félix Thiéfaine, 73 ans, sort son 18e album. D'une plume toujours aussi riche, il continue de scruter le monde avec acuité. Plongée dans les arcanes de "Géographie du vide". À apprécier sur scène en 2022. Marie-Anne Georges Journaliste service Culture

Entre son premier album au titre improbable, Tout corps branché sur le secteur étant appelé à s'émouvoir, et son dix-huitième, Géographie du vide, plus sobre, quel chemin parcouru ! Que de temps écoulé, aussi : plus de 40 ans de carrière. À 73 ans, Hubert-Félix Thiéfaine est là et toujours bien là. S'il bénéficie d'un enthousiasme sincère de la part de son public, il reste encore fort peu médiatisé. La faute à sa plume singulière ("littéraire") ? Toujours est-il que, depuis sa Victoire de la musique en 2012 pour son album ...