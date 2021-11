Dutronc père et fils en tournée en Belgique

Jacques et Thomas se produiront le 1er juillet sur le plateau du Heysel et le 13 décembre à Forest National

Il y a bien longtemps, Thomas nous avait confié, avec l'oeil qui frisait un peu, que son père devait arrêter de se plaindre et de reprendre la route s'il voulait éviter la banqueroute. Cette fois, le fiston a décidé de seconder le paternel et c'est ensemble que Jacques et Thomas se produiront sur scène en Belgique. D'abord le 1er juillet à lArena 5, lors du festival sur le plateau du Heysel, ensuite, en fin d'année, le 13 décembre, dans un salle qu'ils connaissent bien tous les deux: Forest National.

"L'idée de jouer ensemble, nous l'avons depuis longtemps. Après, c'est un peu à cause de moi. On me demandait de refaire des tournées, je répondais à chaque fois non, parce que je ne veux plus. Pour me débarrasser, j'ai dit un jour : "Ah mais remarquez, avec Thomas…" Dans ma tête, j'imaginais que ce serait tranquille pour moi, vu qu'il ferait les trois quarts du travail… Mais c'est surtout pour être un peu plus avec lui, je ne le vois pas assez souvent", confiait Jacques, ce week-end dans le "Journal du Dimanche".



Et le fils d'ajouter: "Oui, ça va être bien de passer du temps ensemble. C'est très sympa de déjeuner le dimanche, mais ça va être extraordinaire de vivre ça tous les deux. J'ai la chance d'avoir pour père un mec génial qui a fait des chansons mythiques, et de pouvoir l'embarquer dans cette aventure."

Les réservations sont ouvertes surwww.dutronc-dutronc.com