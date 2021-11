Une nuit avec la chanteuse Keren Ann

Depuis juin 2021, la chanteuse Keren Ann a repris la route. Plutôt trois fois qu'une : une tournée avec son groupe (interrompue pour cause de pandémie en mars 2020), une autre avec le quatuor Debussy et enfin une solo. Cette dernière, qu'elle a intitulée " One Night Alone With Keren Ann" , passera par Bruxelles, jeudi 25 novembre. Une prestation où l'auteure-compositrice-interprète convie son public à un rendez-vous intime. Elle...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous