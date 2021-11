Accueil Culture Musique & Festivals 30 ans après la mort de Freddie Mercury, le "show goes on", comme le souhaitait le chanteur de Queen Ce 24 novembre, cela fait 30 ans que Freddie Mercury s'en est allé. Les années passent mais l'aura du charismatique frontman de Queen demeure intacte. Elle a même regagné en popularité chez les plus jeunes générations grâce au biopic Bohemian Rhapsody. ©Reporters Charles Van Dievort Chef du service Maga (Culture, médias, people) depuis 2017 et journaliste Musique.

Il y a 30 ans disparaissait l’une des figures et des personnalités les plus singulières du monde de la pop et du rock : Freddie Mercury. Le chanteur de Queen est mort le 24 novembre 1991, à seulement 45 ans. Il a succombé à une...