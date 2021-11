Accueil Culture Musique & Festivals "Get Back", le doc qui fait plonger dans l'intimité créative des Beatles: "Ils se laissent filmer à un moment pas idéal, alors qu'ils sont en train d'essayer de créer une chanson" Disney + met en ligne “The Beatles : Get Back”. Cette trilogie documentaire exploite un matériel largement inédit. Peter Jackson offre un regard neuf sur l’album de la discorde “Let It Be”. ©Linda McCartney Alain Lorfèvre Journaliste service Culture





Get back to where you once belonged." "Retourne d'où tu viens." Tout le monde a entendu au moins une fois ce célèbre titre des Beatles ou les a vus le chanter sur le toit du siège d'Apple Corps, leur entreprise. Par un froid 30 janvier 1969, ce Rooftop...