Pascal Obispo victime d'un malaise en plein concert

Pascal Obispo, âgé de 56 ans, retrouvait lundi soir son public après presque deux années très compliquées en raison de l'épidémie de coronavirus. Pendant le confinement, le chanteur avait décidé de sortir un nouvel album intitulé France, dans lequel il présente des nouveaux titres et reprend des morceaux plus classiques.

Lundi soir à Toulouse, Pascal Obispo n'a cependant pas su terminer ou même débuter son concert. Selon BFMTV, l'ancien coach de The Voice France a été pris d'un malaise sur scène lors d'un concert privé pour les auditeurs de 100% radio. Le quotidien "La Dépêche" indique cependant que ce malaise aurait eu lieu en coulisses et qu' "un médecin présent dans la salle l'a pris en charge tout de suite et a pu l'examiner".

Le premier diagnostic du médecin, qui a directement contacté les Urgences, évoquait un malaise cardiaque mais le chanteur a, en réalité, été victime d'un simple malaise vagal "dû à du surmenage et de la fatigue". Il reste néanmoins toujours hospitalisé pour y suivre une série d'examens.