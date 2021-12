La chanteuse bruxelloise Angèle, grande favorite des Music Industry Awards (MIA), les prix de la musique en Flandre, a été nommée six fois pour la double édition 2020-2021, annoncent mercredi les organisateurs.

La chanteuse Angèle nommée six fois aux MIA's

Cet événement, n'ayant pas pu se dérouler l'année dernière en raison de la pandémie, aura lieu le 3 février 2022 et couvrira les années 2020 et 2021.

Angèle a été nommée dans six catégories: Pop, Meilleure artiste féminine en solo, Auteur/compositeur de l'année, Meilleur clip vidéo (pour la chanson "Bruxelles je t'aime"), Chanson de l'année 2020 ("Oui ou non") et Chanson de l'année 2021 ("Fever", avec Dua Lipa).

Stromae pourrait également rafler des prix dans les catégories Pop, Meilleur artiste masculin en solo et Meilleur clip vidéo.