"Un artiste hors-norme", "une véritable icône populaire": la Belgique pleure la disparition du Grand Jojo

Le Grand Jojo est décédé dans la nuit de mardi à mercredi des suites d'une longue maladie. Ce mercredi matin, de nombreux hommages fleurissent sur les réseaux sociaux, émanant tant du monde de la culture que de la classe politique.

"Nous perdons une figure emblématique de la Belgique, de notre culture populaire, de notre art de faire la fête. Le Grand Jojo restera un artiste hors-norme", a déclaré Sophie Wilmès. Je retiens son humour décapant et sa gentillesse si naturelle. Il nous manquera", a poursuivi la ministre des Affaires étrangères.

Le président du MR Georges-Louis Bouchez a également tenu à rendre hommage au chanteur. "C’est un bout de la Belgique populaire, celle qui fait notre âme et notre identité, qui nous a quitté", a écrit le libéral sur Twitter, qui précise que le chanteur, comme la Belgique, reste "éternel".

"Le grand Jojo nous a tant fait danser, rire et chanter. Il était à l'image de notre pays : une source authentique de bonne humeur, de bonheur et de solidarité", a pour sa part salué Elio di Rupo. "Il aimait fondamentalement notre pays et notre pays l’aimera éternellement", a poursuivi le Ministre-Président wallon.

Le bourgmestre de Bruxelles-Ville, Philippe Close, a lui aussi tenu à remercier l'artiste pour sa carrière. "Le Grand Jojo c’est la joie qui traverse les générations de belges", a déclaré le socialiste. "Je n’oublierai jamais ses prestations lors du bal national dans les marolles. Un amoureux de la Belgique et des belges".

"Nous perdons aujourd'hui une véritable icône populaire qui aura accompagné nos moments de fête, de joie et de partage", a pour sa part écrit le libéral Willy Borsus.