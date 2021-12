Accueil Culture Musique & Festivals Claude Barzotti inconsolable après le décès du Grand Jojo: "Tout le monde l’aimait, même les snobards" Claude Barzotti, ami proche du Grand Jojo, lui rend hommage. ©stephanie Lecocq Pierre-Yves Paque

Je suis profondément attristé… car on s'est encore vus il y a 15 jours, nous confie Claude Barzotti. J'ai une photo avec lui et Enzo Scifo. Il était bien et il souriait avec le pouce. Puis, samedi dernier, par téléphone, j'ai compris que quelque chose n'allait...