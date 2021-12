Gabriels, le trio soul venu du futur

Difficile de ne pas parler de "phénomène". Inconnus au bataillon il y a un an à peine, Jacob Lusk, Ryan Hope et Ari Balouzian sont en train d'affoler les mélomanes du monde entier. "On a eu...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous