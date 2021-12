L'album d'Angèle, disponible sur les plateformes digitales à partir de minuit

Alors que le second album d'Angèle était attendu le 10 décembre, elle vient d'annoncer en live sur Instagram qu'il sera disponible dès ce soir à minuit sur toutes les plateformes digitale.

Une annonce faite à l'occasion d'un live sur Inta organisé pour son anniversaire. Elle aura 26 ans ce 3 décembre.

Confinée jusqu'à lundi à cause du Covid, elle a expliqué, toute excitée, qu'elle avait envie de casser les codes, de ne pas s'attacher aux chiffres de ventes en digital ou en physique et de vouloir faire un cadeau à tous ses fans. Nonante-cinq est le second album d'Angèle. Il est très attendu après le succès phénoménal de Brol sorti en 2018.Cerise sur le gâteau, c'est aussi à midi, demain vendredi, qu'elle va dévoiler le clip de "Démon", le titre qu'elle a enregistré avec Damso et qui figure sur le disque.

Invité de son live, Damso a prévenu: "C'est du lourd, du très lourd"