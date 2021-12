Stromae en concert avant-première à Bruxelles le 22 février 2022 au Palais 12

Le maestro est de retour! Après son clip et titre Santé, voilà qu'il annonce trois dates de concerts événement les 22 février (Bruxelles), 24 février (à Paris) et 27 février (à Amsterdam). Mise en vente des tickets aujourd'hui, dès 18h00 sur stromae.com

"OD Live Productions et Mogador Conseil, en accord avec mosaert et Auguri Production présentent les avant-premières de Stromae", apprend-on par communiqué du tourneur belge ODLive. Trois concerts événement dans un show d'une durée de 60 minutes. "Bruxelles, Paris, Amsterdam, j'arrive ! Rendez-vous fin février pour 3 shows en avant-première. La billetterie ouvre à 18h et les places sont limitées. Hâte de vous revoir !" Stromae sera en effet au Palais 12, à l'Accor Arena et à l'Afas Live en février prochain.

Les billets sont en effet mis en vente aujourd’hui – (vendredi 3 décembre 2021) – dès 18h00 sur stromae.com