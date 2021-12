Bonne nouvelle, Catherine Ringer va beaucoup mieux après son malaise sur la scène du Forum de Liège

Chef du service Maga (Culture, médias, people) depuis 2017 et journaliste Musique.

Il y a bientôt deux semaines, Catherine Ringer se produisait sur la scène du Forum de Liège. Une prestation de courte durée puisqu’elle s’était effondrée lors du troisième titre, devant son public et ses musiciens qui, à la vue des vidéos, semblent d’abord croire à une facétie scénique. Relevée par un membre de son équipe après une poignée de secondes, la chanteuse avait déclaré ne pas être capable de chanter et le spectacle avait été définitivement interrompu.

Suite à ce malaise, le management de Catherine Ringer avait communiqué. Surmenée, l’ex-Rita Mitsouko n’avait pas été hospitalisée mais elle était contrainte à un repos forcé. Son autre concert belge, programmé à Anvers, tombait à l’eau dans la foulée.

Lundi, la chanteuse étaiit de sortie à l’occasion de la remise des Grands Prix de la Sacem organisée à Neuilly-sur-Seine, à Paris. Elle est apparue en forme et souriante, de quoi rassurer ses fans.

Mais les plus curieux d’entre eux n’avaient pas attendu cette sortie pour ne plus se faire de mourrons. Trois jours après son malaise, elle était à nouveau sur pied et sur scène. Elle s’est produite à La cartonnerie, une salle de Reims, dans le cadre du Charabia Festival. C’était la dernière date de la tournée spéciale “Mitsouko”. Elle coïncidait avec l’anniversaire de la mort du guitariste Fred Chinchin.