Daft Punk en concert à Megève pour l'illumination du sapin de Noël ?

Depuis samedi, nombreux sont les internautes à affirmer avoir pu assister à un concert des Daft Punk, vidéos à l'appui. Et pour cause : pendant près de 45 minutes, les 3.500 spectateurs présents à l'illumination du sapin de Noël de Megève ont dansé au rythme des chansons des Daft Punk. Sur les réseaux sociaux, plus de 15.000 personnes étaient connectées pour regarder le show en direct.

Une expérience qui laisse une partie du public songeur. S'agissait-il vraiment des Daft Punk, qui ont pourtant annoncé se séparer en février dernier après 28 ans de carrière ?

"Nous sommes ravis de l'engouement qu'ont créé notre illumination du sapin et la performance des artistes", affirme la direction du tourisme de Megève, contactée par 20 Minutes. Et très vite, de clarifier : non, il ne s'agissait pas du groupe mythique français. "Comme chaque année depuis 12 ans, le service événementiel de la mairie de Megève tient à garder le suspense de la programmation, jusqu'au soir même de l'illumination du sapin", explique l'office de tourisme.

Un concert tribute

Malgré leur style imitant à la perfection les Français de Daft Punk, il s'agissait ici d'un tribute, soit un groupe qui a officiellement l'autorisation d'imiter et de reprendre le show du groupe originel. Mais leur identité restera secrète ! "Le cachet artiste a été réglé pour cette édition par la mairie de Megève et le groupe Verde, avec un contrat qui nous lie et qui stipule de ne pas dévoiler l'identité des artistes", confie l'office de tourisme de Megève à 20 Minutes.