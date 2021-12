Accueil Culture Musique & Festivals Peut-on vraiment rendre les grandes tournées musicales écoresponsables? Coldplay veut rendre ses tournées des stades écoresponsables. Mais ses engagements environnementaux sont difficilement tenables. Le groupe allemand Milky Change tente également de prendre le virage vert. ©BELGA/AFP Louise Hermant



Après une année de concerts en streaming et une autre passée à moitié assis et distancié, le public semble prêt à retrouver les bars, les files et les bains de foule. Le programme est chargé, presque saturé,...