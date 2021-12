24 noms supplémentaires pour le Dour Festival 2022

Les organisateurs du Dour Festival ont annoncé vendredi 24 noms supplémentaires qui viennent s'ajouter à l'affiche de l'événement dourois au côté, entre autres d'Angèle, Flume ou encore Amélie Lens. Les fans de musique pourront ainsi apprécier en juillet les concerts de 999999999 Live (Ita), Airod (Fra), Anz (Gb), Chila (Fra), Dax J (Gb), Dj Hype B2b Randall (Gb), Erika De Casier (Dan), Floating Points (Gb), Gazo (Fra), Greentea Peng (Gb), I Hate Models (Fra), Kings Of The Rollers & Inja (Gb), Laylow (Fra), Mandidextrous Feat. My Bad Sister (Gb), Metronomy (Gb), Mezerg (Fra), Niska (Fra), Partiboi69 (Aus), Peet (Bel), Poupie (Fra), Trym (Fra), U.R.Trax (Fra), Vladimir Cauchemar (Fra) et Yves Tumor & Its Band (Usa).

Parmi les premières têtes d'affiche annoncées en novembre, se trouvaient, Angèle, Flume, Amélie Lens ou encore les Américains Avalon Emerson, The Blessed Madonna, Goldling, Honey Dijon et Princess Nokia.

Les organisateurs du Dour Festival ont annoncé une édition "XXL" en 2022, après deux années d'annulation, en 2020 et en 2021, en raison de la crise sanitaire. L'inédit "Dour CampFest" se déroulera du 11 au 13 juillet avant le Dour Festival proprement dit, du 13 au 17 juillet. Quelque 250 artistes sont attendus sur scène en juillet 2022.