Une étude montre qu'une chanson du rappeur Logic a sauvé des vies

Une étude réalisée par des scientifiques autrichiens montre que la chanson "1-800-273-8255" du rappeur Logic a bien sauvé des dizaines de vies. Ces chiffres sont en fait le numéro d'appel d'urgence de la ligne de prévention des suicides aux Etats-Unis.

Le morceau, sorti en 2017, parle d'un jeune harcelé qui ne veut plus vivre. Mais il appelle le numéro d'urgence en question, et les mots de l'opératrice vont le faire changer d'avis. Lors de ses prestations aux MTV Music Awards et aux Grammys, ce même numéro était affiché en grand sur un écran derrière le rappeur. A la sortie du morceau et les semaines qui ont suivi ces deux événements, les centres ont reçu 50% d'appels en plus. Le pays a également enregistré pendant cette période 5,5% de suicides en moins chez les 10-19 ans, c'est-à-dire 245 morts évitées.

"Cette étude montre pour la première fois que si les médias montrent un appel à l'aide et un rétablissement, cela peut avoir un effet positif sur les demandes d'aide ainsi que sur la réduction des cas de suicide", explique Thomas Niederkrotenthaler, l'auteur de l'étude, interviewé par CNN.

Le rappeur Logic a lui-même été touché par une dépression et de l'anxiété sévère alors qu'il réalisait une tournée en 2016. "J'ai fait cette chanson avec tout mon cœur, pour essayer d'aider les gens parce que je pense que la musique peut affecter nos vies", a expliqué l'artiste à CNN. "Le fait que ça ait effectivement marché me bouleverse."