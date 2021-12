Accueil Culture Musique & Festivals "Je suis un simple paysan, je ne suis pas un politicien" Habibi Funk met en lumière des artistes d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient influencés par la musique occidentale, dont Majid Soula qui n'en croit pas ses oreilles. Louise Hermant



"Vous êtes en train de me faire une blague ?" avait répondu l'artiste algérien Majid Soula au message de Jannis Stürtz, lorsque le fondateur du label berlinois Habibi Funk lui proposa de rééditer quelques-uns de ses vieux morceaux. Après plus 40 ans de carrière, une dizaine d'albums et un succès majoritairement limité aux frontières de son pays, le musicien de 65 ans n'en revenait et n'en revient toujours...