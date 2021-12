Accueil Culture Musique & Festivals Chris Jagger, Julien Voulzy, K.ZIA... Comme un air de famille La passion de la musique se transmet souvent dans le cadre familial. Avoir un membre de sa famille connu dans l’industrie musicale, est-il un avantage ou plutôt une pression ? Entretiens avec trois artistes qui partagent leurs ressentis. ©D.R. Louise Hermant



Les Dutronc, père et fils, viennent d’annoncer une tournée commune pour l’année prochaine. La dynastie Chedid, elle, a mis en musique un conte écrit par la grand-mère. Le fils, Louis, la raconte, le petit-fils, Mathieu, la chante et sa sœur, Emilie, la dessine. Le leader des Foo Fighters, Dave Grohl invite régulièrement sa fille Violet a monté sur scène avec lui. En Belgique, les enfants Van Laeken suivent et dépassent les pas...