L'année commence en fanfare grâce à The Weeknd: la sortie de son nouvel album est imminente

Sur le plan musical, l’année commence en fanfare. Rendez-vous ce vendredi 7 janvier pour la sortie du nouvel album de The Weeknd. Le jour de l’An, dans une conversation avec son directeur artistique et patron du label XO Records publiée sur Instagram, il avait laissé entendre que la sortie était imminente. Le Canadien a tenu parole.

Cela fait des semaines, pour ne pas écrire des mois, que le successeur d'After Hours (2020) est attendu. En octobre dernier, le chanteur avait confirmé que le disque était terminé. Il avait dévoilé son titre : Dawn FM. Il avait aussi révélé que son inspiration lui venait de Britney Spears. Lors d'une émission radio, il avait souligné l'importance à ses yeux de titres comme "Toxic" et "Everytime".

Il avait également dit que ce nouvel album contient une collaboration avec un artiste qui l” a inspiré lorsqu’il était enfant. Or, il avait 8 ans lorsque Britney Spears a percé de façon fulgurante avec “…Baby One More Time”. De quoi alimenter la rumeur d’une collaboration, même si cette dernière était encore sous la tutelle qu’elle subissait depuis 2008 au moment où l’album a été mis en boîte. Verdict ce vendredi avec ce qui s’annonce comme l’un des gros succès de cette année 2022 qui vient à peine de commencer.

Point de Britney Spears dans le teaser mis en ligne ce lundi par The Weeknd mais une liste de noms aussi improbable qu'impressionnante. On y lit les noms de Lil Wayne, Tyler, The Creator, Oneohtrix Point Never mais aussi Quincy Jones et... Jim Carrey. Si c'est le casting du 5e album studio du Canadien, il est pour le moins inattendu.