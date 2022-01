Stromae recherche 200 figurants pour son prochain clip tourné à Bruxelles

Les candidats doivent être âgés entre 17 et 77 ans.

Après le casting danseurs, Stromae fait à présent appel à 200 figurants pour apparaître dans son prochain clip "L'enfer" qui sera tourné à Bruxelles. Les critères ? Des femmes et des hommes, entre 17 et 77 ans, de tous styles et de toutes origines.

Le tournage aura lieu en extérieur à Bruxelles sur deux jours, le vendredi 21 janvier et le samedi 22 janvier. Il est impératif d’être libre les deux jours.

