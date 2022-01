Le chanteur de rock américain Meat Loaf est décédé à l'âge de 74 ans, ont rapporté plusieurs médias vendredi.

Meat Loaf, connu sous le nom de Marvin Lee Aday, a particulièrement bien réussi avec l'album "Bat Out of Hell" et le single "Paradise by the Dashboard Light" qui en est issu.

Il est décédé dans la nuit de jeudi à vendredi (heure locale).