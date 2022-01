Accueil Culture Musique & Festivals Mustii prend un virage rock pour évoquer la vie tourmentée d’un membre de sa famille Le chanteur bruxellois s’essaie à un autre style musical. Il délaisse l’électro pop pour se rapprocher de son premier amour : le rock. Et évoque la vie tourmentée d’un membre de sa famille. ©(c) Daniil Lavrovski Louise Hermant



À peine installé dans un petit restaurant au décor américain situé à Ixelles, Mustii est interpellé par la gérante des lieux. "Ah, vous, je vous connais, lance-t-elle. Qu'est-ce que vous faites encore ? Vous êtes DJ, non ?" Bizarrement, ce n'est pas la première fois que l'on prend Thomas Mustin pour un aficionado des platines. Si son premier disque - 21st Century Boy - était empreint de sonorités électroniques, le jeune artiste est plus proche de la pop au sens large et a fait...