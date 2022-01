Un titre inédit de Johnny fait surface

Ce mercredi, RTL a dévoilé en exclusivité un morceau inédit de Johnny Hallyday. C'est le troisième titre a faire surface, plus de quatre ans après la mort du "taulier".

La maison de disque Universal continue ses recherches dans les archives Hallyday et a trouvé un trésor créé pour les besoins du film Le Spécialiste. En 1969, Johnny tourne Le Spécialiste, réalisé par Sergio Corbucci, un western dans lequel il incarne un cow-boy solitaire déterminé à venger la mort de son frère. La morceau de Johnny reprend la mélodie du compositeur du film, Angelo Francesco Lavagnino. Elle est adaptée en français par Georges Aber. Il sans doute été question d'intégrer cette chanson là dans le film, mais la maison de disque ne sait pas pourquoi elle n'a finalement pas été exploitée.

Il existe deux versions du morceau : une première avec une formation rock et une autre plus acoustique. "Il n'existe que deux prises de cette chanson", explique Xavier Perrot, le responsable artistique du catalogue de Johnny Hallyday chez Universal, à RTL. "C'est une très bonne surprise. Je pensais que ce titre-là était perdu à jamais et c'est grâce aux recherches du service documentation qu'on a pu mettre la main sur cette archive".

La bande n'a été découverte que tardivement en raison d'un archivage approximatif : "C'est un vrai travail d'archéologie. Il n'y avait que peu d'indications, si ce n'est 'le spécialiste'. Mais il n'y avait pas le nom de Johnny. C'est toujours génial de retrouver une archive qui dort depuis si longtemps dans un bunker", se réjouit Xavier Perrot.

Ce titre sera disponible dès ce vendredi sur les plateformes de streaming, tout comme la réédition de l'album Vie, sortie* initialement en novembre 1970.