Coronavirus: Lionel Richie annule sa tournée européenne

"Le plus important est la santé de mes fans, de mon groupe et de mon équipe", a justifié l'artiste. "J'espère que vous comprendrez et que je pourrai vous revoir bientôt, lorsque nous pourrons nous réunir en toute sécurité."

Lionel Richie devait se produire le 5 août prochain aux Lokerse Feesten. Les organisateurs du festival espèrent que le chanteur américain pourra jouer lors d'une prochaine édition.