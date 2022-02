Tomorrowland annonce un troisième week-end de festival en juillet

Les préinscriptions pour le festival seront ouvertes dès mercredi et une prévente spéciale pour la Belgique commencera le 19 février à 11h. Après avoir annoncé l'organisation du festival de musique internationale les 22, 23, 24 et 29, 30 et 31 juillet, les responsables de Tomorrowland ont pris la décision de rajouter un week-end de festivités du 15 au 17 juillet.

Le festival se déroulera au sein du domaine récréatif De Schorre à Boom, près d'Anvers, et a pour thématique "The Reflection of Love" ("Le reflet de l'amour").

Tous les tickets achetés en 2020 seront valables pour l'édition 2022. "Grâce au troisième week-end supplémentaire, de nouveaux tickets seront disponibles", annoncent les organisateurs. Les spectateurs belges pourront être les premiers à se procurer des billets grâce à une prévente spéciale organisée le 19 février à 11h.

Le programme des trois week-ends sera annoncé prochainement.

En 2019, près de 400.000 spectateurs avaient assisté à l'événement. L'édition 2020 de Tomorrowland s'était quant à elle déroulée sous un format virtuel avec la participation, notamment, de Katy Perry et David Guetta.