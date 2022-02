Deux Belges lèvent le voile sur le mystère de la structure des violons Stradivarius

Le fruit de cette recherche paraît dans The Strad Magazine de février 2022. André Theunis est luthier à Bruxelles. Il a été formé à l'école de Mittenwald et est passé par la prestigieuse maison "W.E. Hill & Sons" en Angleterre. Alexandre Wajnberg est musicien et journaliste scientifique issu de l'ULB.

Ensemble, ils publient une recherche originale permettant de comprendre la structure des Stradivarius et des violons de la famille crémonaise, les Amati, les Guarnerius.

André Theunis et Alexandre Wajnberg sont partis des outils et des systèmes de mesure en usage à Crémone au XVIIe siècle. Constatant que la distance entre les deux sillets ? 483 mm ? est quasi égale à l'unité crémonaise, le braccio, les auteurs ont recherché d'autres dimensions du violon, s'exprimant elles aussi en chiffres ronds, ou en fractions simples de cette unité !

Et par une astuce contre-intuitive ? que seul un maître-luthier pouvait imaginer ?, ils ont trouvé la solution dans l'espace vibratoire intérieur de l'instrument, dans ses dimensions mesurées tout autrement que d'habitude, à partir des moules de Stradivarius conservés à Crémone.

Résultat: il n'est plus besoin de faire intervenir des valeurs mathématiques irrationnelles pour rendre compte des dimensions des violons. L'hypothèse simple et élégante des auteurs se fonde sur les règles de proportionnalités musicales connues depuis Pythagore.

Mathématisées en 1558 par Gioseffo Zarlino, elles étaient dominantes dans la culture de l'époque de Stradivari ! En clair, les proportions rationnelles du violon sont en phase avec celles de la gamme naturelle, dite de Zarlino. L'espace intérieur du violon est, littéralement, construit en "accord parfait" !

L'article paraît dans le numéro de février du Strad Magazine. Cette revue anglaise, de référence internationale, couvre la vie du quatuor, les recherches en lutherie, les grands instruments anciens et modernes, les musiciens, la vie musicale en général.